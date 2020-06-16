В Кремле раскрыли, когда Путин проведет прямую линию

Прямая линия с Владимиром Путиным состоится после 1 июля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В этом году прямая линия с президентом РФ Владимиром Путиным пройдет после голосования по поправкам к Конституции. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента URA.RU в ходе конференц-колла.

«Сроки проведения прямой линии с президентом были сдвинуты по понятным причинам. Она состоится, точное время проведения мы сообщим дополнительно. Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с россиянами», — рассказал представитель Кремля. При этом глава государства не планирует проводить аналог мероприятия перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Также Песков предложил не сравнивать с форматом прямой линии рабочие совещания президента.

Основным днем проведения голосования по поправкам к Конституции РФ названо 1 июля, но голосовать можно будет в течение недели до этого дня — начиная с 25 июня, напоминает телеканал 360. По указу Путина первый день июля объявлен выходным. Как заявил ранее президент РФ, предложенные поправки к основному закону страны являются шагом к демократизации общества, а также закрепляют социальные гарантии для населения.

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