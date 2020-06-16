Центр Кургана из-за коммунальной аварии останется без воды

Воду могут отключить у жителей десятков домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане у жителей десятков домов в ночь с 16 на 17 июня отключат воду из-за аварийной ситуации в центре города. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании «Водный Союз».

«В связи с устранением аварийной ситуации на перекрестке улиц Пролетарская и К. Мяготина с 23:00 16 июня до 11:00 17 июня возможно ограничение холодного водоснабжения», — объяснили в пресс-службе компании.

Воду могут отключить по адресам:

ул. Пролетарская, 65, 69 (детский сад «Малышок»), 67, 71, 78, 80, 82;

ул. Станционная, 64, 68, 74а, 76а/1, 76а, 74, 70, 72, 82, 80, 76, 86, 84, 85 (Энергосбыт);

ул. К. Мяготина, 173, 173а, 175, 179, 183, 193, 195, 197, 152, 150 (баня), 150б, 148, 146, 144, 66;

ул. Савельева, 92, 45а;

т/п №79;

ул. Ипподромная, 13, 13а, 19, 17;

Савельевский переезд, 4, 3, 1, 2;

ул. 1-я Заводская, 48, 63.

До 23 июня частично перекроют движение транспорта на перекрестке ул. К. Мяготина — ул. Пролетарская из-за работ на ветхом водопроводе. Водителей просят заранее продумать альтернативные варианты маршрутов.

В Кургане полностью изношены 96% канализационных и 75% водопроводных сетей. Для полного обновления систем водоснабжения и водоотведения необходимо около 22 млрд рублей. Отрасль не получает необходимых средств из-за отсутствия инвестиционной программы и принятия экономически необоснованного тарифа.