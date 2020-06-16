В Тюмени врачи убрали килограммы жидкости из головы ребенка

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12-летней девочке согласились помочь только в тюменском нейроцентре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Врачи тюменского центра нейрохирургии вдвое уменьшили голову 12-летней девочки, страдающей гидроцефалией. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе официального сообщества Тюменской области в соцсети «ВКонтакте». Болезнь ребенка характеризовалась избыточным скоплением жидкости в головном мозге.

«Когда ребенка привезли в центр, то голова девочки была в два раза больше нормы — 78 см. Мы посчитали — это 10 килограммов. Она не могла ее держать, постоянно запрокидывала — приводит пресс-служба слова Юрия Якимова, заведующего детского нейрохирургического отделения клиники. Во время операции голову девочки уменьшили на 4 кг, удалили лишнюю жидкость, провели реконструкцию костей черепа.

Причиной болезни оказалась родовая травма. За лечением семья девочки приехала из Красноуральска Свердловской области. По словам родителей, они обращались в различные клиники страны, но помочь им согласились в тюменском центре.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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