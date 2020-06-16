Сотрудника «Протон-ПМ» отправляют в неоплачиваемый отпуск Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Настучи на работодателя

В Перми рабочему крупного предприятия перестали платить зарплату в условиях самоизоляции. Об этом URA.RU с помощью проекта «Настучи на работодателя» рассказал на условиях анонимности один из сотрудников «Протон-ПМ».

«Работодатель с 9 июня перестал выплачивать за самоизоляцию 2/3 [от оклада]. Заставляет брать отпуск за свой счет, либо оформлять больничный», — сообщил рабочий предприятия.

В пресс-службе ПАО «Протон-ПМ» корреспонденту URA.RU пояснили, что с 9 июня предприятие работает в обычном режиме с сохранением за сотрудниками полных окладов. Исключение — работники старше 65 лет, которые, на которых оформляется простой с сохранением 2/3 от среднего заработка. Количество работающих на предприятии возрастных сотрудников в «Протон-ПМ» не уточнили.

«Протон-ПМ» специализируеся на выпуске жидкостных ракетных двигателей для ракет-носителей среднего и тяжелого класса, в том числе, для перспективного семейства ракет-носителей «Ангара». В начале апреля министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края разрешило предприятию работать в условиях карантина, связанного с угрозой распространения коронавируса.

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