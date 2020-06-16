Власти ЯНАО реализовали самый жесткий сценарий ЦИК РФ

На Ямале обеспечена безопасность голосования Фото: www.yanao.ru

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Все члены избирательных комиссий ЯНАО протестированы на коронавирус. Об этой и других мерах обеспечения безопасности голосования по изменениям в Конституцию РФ URA.RU рассказали в окружной избирательной комиссии.

«Голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ пройдет с 25 июня по 1 июля 2020 года. Неделя на голосование дается не случайно. Таким образом можно избежать большого скопления людей в дни общероссийского голосования и обеспечить их безопасность», — сообщил заместитель председателя Избирательной комиссии ЯНАО Игорь Горелик.

Таким образом власти автономного округа исполнили «максимальные» рекомендации ЦИК РФ, разработанные совместно Роспотребнадзором еще в начале июня. Ранее о них сообщала глава Центризбиркома Элла Памфилова, обещавшая, что «сходить на голосование будет безопаснее, чем выйти в магазин». Позже эти рекомендации были скорректированы и ЦИК отказалась от идеи поголовного тестирования на коронавирус, решив проводить его в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом регионе.

Власти Ямала между тем не только выполнили самые жесткие требования двух федеральных ведомств, но и обеспечили максимальную безопасность процедуры голосования на местах. Участковые избирательные комиссии округа снабжены средствами индивидуальной защиты (СИЗ), рассчитанных не только на членов избиркомов, общественных наблюдателей и волонтеров, но и на каждого голосующего.

На входах на участки будут лежать антибактериальные коврики. Сами помещения обещают регулярно дезинфицировать. Для обеспечения бесконтактного голосования места будут созданы участки вне помещений — на территориях школ и во дворах. Все голосующие на участках пройдут температурный контроль, получат средства индивидуальной защиты и одноразовую ручку, смогут соблюдать социальную дистанцию и не передавать, а лишь показывать паспорт члену избиркома. По желанию избирателя отдать свой голос можно будет не только на участке, но и на дому — члены комиссии приедут с переносной урной.