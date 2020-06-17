Пока врачи справляются с наплывом пациентов, но нагрузка велика Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Спустя 10-12 дней в Челябинской области не исключен резкий рост числа заразившихся коронавирусной инфекцией. Этому способствовали длинные выходные и массовое несоблюдение правил карантина. Сходная картина уже наблюдалась на Южном Урале после майских праздников. URA.RU представляет два новых сценария развития событий в крае.

Попав в организм, COVID-19 «берет паузу» на инкубационный период, который длится от одного дня до двух недель. Чаще всего болезнь дает себя знать уже 5-7 день. Медики назначают лечение и берут анализы, чтобы получить подтверждение предварительного диагноза. В общей сложности это занимает от трех до пяти дней. В итоге пациент попадет в сводку оперативного штаба через одну-две недели.

Первый резкий всплеск заражений, зафиксированный в Челябинской области, власти прямо связали с последствиями майских праздников. «С учетом времени инкубационного периода получаются как раз две „волны“», — озвучил губернатор Алексей Текслер выводы специалистов. Что характерно, аналогичный рост числа заражений происходил в конце мая в других регионах, например в Пермском крае.

Далее последовала так называемая «фаза плато» и новый антирекорд — несколько дней подряд число заболевших скачкообразно росло, достигнув в итоге 182 положительных диагнозов в сутки, чего не было с начала пандемии. Этому предшествовало увеличение числа тестов, а также аномально теплая погода, игнорирование масочного режима и прочих ограничений. Власти вынуждены были продлить карантин до 30 июня и отменить проведение парада Победы, а глава региона упрекнул земляков в массовом пренебрежении мерами безопасности.

Однако в июньские праздники челябинцы если и изменили поведение, то лишь в сторону еще меньшего соблюдения карантина. Так что следующего скачка заражений можно ожидать 26—29 июня. Если этого не случится, то можно предположить, что тесное общение людей — не главный фактор, влияющий на заболеваемость.