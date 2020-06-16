15 июня 2020

У главы Пермского края появился новый советник

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание Законодательного собрания Пермского края, губернатор, махонин дмитрий
У Дмитрия Махонина появился советник по вопросам государственного управления и внутренней политики Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Советником врио губернатора Пермского края по вопросам государственного управления и внутренней политики стал Алексей Трубецкой. Эту информацию URA.RU подтвердил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«В воскресенье Дмитрий Николаевич [Махонин] подписал заявление господина Трубецкого на назначение советником», — прокомментировал Шубин. Трубецкой будет работать на общественных началах.

Президент фонда «Российский общественно-политический центр» (Росполитика) Алексей Трубецкой (Кошмаров) приехал в Пермь в середине мая. Тогда источники рассказывали, что политолог Трубецкой должен возглавить избирательную кампанию Махонина.

Ранее URA.RU сообщало, что через 12 дней после своего назначения врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ездил в Москву на встречу с Трубецким в ФАС России. В данной структуре Махонин ранее возглавлял управление регулирования топливно-энергетическим комплексом и химической промышленности.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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