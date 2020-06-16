У главы Пермского края появился новый советник

У Дмитрия Махонина появился советник по вопросам государственного управления и внутренней политики Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Советником врио губернатора Пермского края по вопросам государственного управления и внутренней политики стал Алексей Трубецкой. Эту информацию URA.RU подтвердил пресс-секретарь главы региона Станислав Шубин.

«В воскресенье Дмитрий Николаевич [Махонин] подписал заявление господина Трубецкого на назначение советником», — прокомментировал Шубин. Трубецкой будет работать на общественных началах.

Президент фонда «Российский общественно-политический центр» (Росполитика) Алексей Трубецкой (Кошмаров) приехал в Пермь в середине мая. Тогда источники рассказывали, что политолог Трубецкой должен возглавить избирательную кампанию Махонина.

Ранее URA.RU сообщало, что через 12 дней после своего назначения врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин ездил в Москву на встречу с Трубецким в ФАС России. В данной структуре Махонин ранее возглавлял управление регулирования топливно-энергетическим комплексом и химической промышленности.