16 июня 2020

Челябинские депутаты отчитались о доходах. Самый богатый заработал 220 миллионов

© Служба новостей «URA.RU»
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Отчет Главы Челябинска Евгения Тефтелева перед депутатами Городской думы. Челябинск, рыльских виталий
Самым богатым депутатом, как и год назад, стал Виталий Рыльских Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Депутаты Челябинской городской думы отчитались о доходах за прошлый год. Депутат Советского района Виталий Рыльских снова оказался самым богатым — за год чиновник заработал 221 миллион рублей.

Виталий Рыльских является владельцем бизнец-центра ВИПР в центре Челябинска. В собственности депутата три дома, шесть земельных участков и доля в квартире. На Рыльских зарегистрирован автомобиль Rolls-Royce Phantom, мотолодка, снегоход и несколько прицепов.

Следующим по уровню достатка депутатом стал представитель Курчатовского района Иван Клушин, заработавший за год 145 миллионов рублей. Из недвижимости у депутата около 20 земельных участков, дом и две квартиры. Автопарк Клушина состоит из двух Lexus, Toyota Corolla, KIA Ceed, Skoda Rapid. Помимо этого, у депутата в собственности три грузовых автомобиля.

Третье место занял депутат от Курчатовсокго района Илья Мительман. В его собственности две квартиры, дом и два земельных участка. За прошедший год Мительман заработал 81 миллион рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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