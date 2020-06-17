16 июня 2020

Заболевших россиян пустят на голосование по Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
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Презентация голосования по поправкам к Конституции РФ в ЦИК. Москва, презентация, наглядная агитация, голосование, урна для голосования, поправки в конституцию
На голосование пустят людей с температурой Фото: Антон Белицкий © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Для россиян с температурой в день всенародного голосования по поправкам в Конституцию на избирательных участках подготовят отдельные помещения. Об этом сообщила пресс-секретарь ЦИК РФ Майя Гришина.

«ЦИК после консультаций с Роспотребнадзором проработал вопрос голосования тех граждан, которые придут на участок с температурой», — пишет РИА «Новости», ссылаясь на Гришину. Она рассказала об этом во время прямого эфира Независимого общественного мониторинга о подготовке и проведении голосования.

По словам Гришиной, человек с температурой сможет оформить заявление для голосования вне участка в отдельном помещении. После этого ему принесут урну для голосования, и он сможет положить свой бюллетень в пакет, опустив его в переносной ящик. При этом, должна соблюдаться дистанция с членами комиссии.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится с 25 июня по 1 июля включительно. Проголосовать можно будет на участке или дома. Помимо этого, свердловчане смогут отдать свой голос через сервис «мобильный избиратель».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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