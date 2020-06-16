15 июня 2020

Названы семь способов манипуляции с голосованием по Конституции

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Благотворительный вечер Добрые сердца Родная Челябинск, фокусник
Попытки манипуляций общественным сознанием случаются постоянно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Уральцам рассказали о семи основных приемах манипуляции общественным мнением перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Все эти методы описаны в докладе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) — «Картина фейком» — который презентовали председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин и член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

В числе таких манипуляций оказались:

  • Распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования. Примером такой фейковой информации стали сообщения о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.
  • Преднамеренная подмена одного события другим, в результате чего в информационном пространстве формируется искаженная картина происходящего.
  • Искажение смыслов конституционных поправок, формирующее негативное отношение к ним.
  • Намеренная подтасовка фактов и позиций, содержащихся в решениях государственных органов и международных инстанций, выборочное некорректное цитирование одних фрагментов, выхватываемых из контекста, и замалчивание других.
  • Использование тактики двойных стандартов и вменения преступных мотивов.
  • Апелляции к нарушениям правил и ограничений, которые не установлены.
  • Тиражирование ложных оценок и негативных ожиданий.

Представлявшие доклад озвучили и способы противодействия фейкам: необходимы максимальная открытость и прямой диалог с обществом, а также своевременная реакция общественности на фейковые сообщения.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится с 25 июня по 1 июля включительно. Помимо традиционного способа голосования — на участке или на дому, свердловчанам будет предоставлена возможность выразить свое мнение через сервис «мобильный избиратель».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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