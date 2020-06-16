Названы семь способов манипуляции с голосованием по Конституции

Попытки манипуляций общественным сознанием случаются постоянно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Уральцам рассказали о семи основных приемах манипуляции общественным мнением перед голосованием по поправкам в Конституцию РФ. Все эти методы описаны в докладе ассоциации «Независимый общественный мониторинг» (НОМ) — «Картина фейком» — который презентовали председатель общественной палаты Свердловской области Александр Левин и член СПЧ при президенте РФ Александр Брод.

В числе таких манипуляций оказались:

Распространение заведомо ложной информации о якобы вводимых ограничениях, препятствующих открытости и прозрачности голосования. Примером такой фейковой информации стали сообщения о запрете журналистам присутствовать при подсчете голосов.

Преднамеренная подмена одного события другим, в результате чего в информационном пространстве формируется искаженная картина происходящего.

Искажение смыслов конституционных поправок, формирующее негативное отношение к ним.

Намеренная подтасовка фактов и позиций, содержащихся в решениях государственных органов и международных инстанций, выборочное некорректное цитирование одних фрагментов, выхватываемых из контекста, и замалчивание других.

Использование тактики двойных стандартов и вменения преступных мотивов.

Апелляции к нарушениям правил и ограничений, которые не установлены.

Тиражирование ложных оценок и негативных ожиданий.

Представлявшие доклад озвучили и способы противодействия фейкам: необходимы максимальная открытость и прямой диалог с обществом, а также своевременная реакция общественности на фейковые сообщения.

Голосование по поправкам в Конституцию состоится с 25 июня по 1 июля включительно. Помимо традиционного способа голосования — на участке или на дому, свердловчанам будет предоставлена возможность выразить свое мнение через сервис «мобильный избиратель».