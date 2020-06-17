Украинцы и белорусы смогут получать гражданство РФ без экзамена

В России начал действовать федеральный закон об отмене экзамена для граждан Белоруссии и Украины, который подтверждает их знание русского языка.
«В соответствии с новым законом комиссия может признать граждан Белоруссии и Украины, которые свободно владеют русским языком, его носителями без прохождения собеседования», — сообщает РИА «Новости». Для этого им достаточно лично подать заявление о признании их носителями русского языка, если на то имеются основания, предусмотренные законом «О гражданстве РФ».
В федеральном законе «О гражданстве РФ» указывается, что иностранцы или лица без гражданства могут быть признаны носителями русского языка после прохождения собеседования, если они или их ближайшие родственники проживают в России на постоянной основе. Им также может быть присвоен статус носителя русского языка, если их родные ранее проживали в РФ либо на территории, относившейся к Российской империи или СССР.
Также МВД РФ получает полномочия определять по согласованию с Минпросвещения единые критерии, позволяющие признать иностранного гражданина или лицо без гражданства носителем русского языка. Еще в декабре 2019 года замглавы МВД Игорь Зубов предложил упростить процедуру получения российского гражданства жителям Украины и Белоруссии, свободно говорящих на русском языке, напоминает «Национальная служба новостей».
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