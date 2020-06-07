В Рособрнадзоре дали прогноз, какими будут результаты ЕГЭ-2020

Экзамены начнутся с 29 июня Фото: Анна Майорова © URA.RU

Результаты Единого государственного экзамена (ЕГЭ) в этом году останутся на уровне прошлых лет или улучшатся. Так считает врио главы Рособрнадзора Анзор Музаев.

«Посмотрите, что было в четвертой четверти. Мы не отвлекали в этом году никого от подготовки к ЕГЭ по выбранным ими предметам. Ребята, как и все жители страны, находились на самоизоляции, то есть у них было больше времени для подготовки и самоподготовки», — цитируют Музаева «Известия».

По мнению директора Центра анализа образовательных данных РАНХиГС Евгения Малеванова, результаты ЕГЭ, действительно, станут лучше. Однако он считает, что причина — в отсутствии тестирования среди слабых учеников. «Часть школьников, сдававших экзамен только для того, чтобы получить аттестат, в этом году получат его и без ЕГЭ. То есть снизится число выпускников, которые шли на экзамен, будучи слабо подготовленными. Они не войдут в статистику. Поэтому результаты могут даже немного подрасти», — отметил Малеванов.

Однако есть и те, кто считает иначе. Бывший глава Рособрнадзора Виктор Болотов уверен, школьникам будет сложнее сдать ЕГЭ. «В этом году результаты ЕГЭ, скорее всего, будут хуже. И повлиял на качество подготовки не переход на дистанционное обучение, а невыдерживание равных условий его получения. Те дети, у кого был нормальный доступ к интернету, которые снабжены качественными компьютерами, хорошо сдадут экзамен. А те, у кого возникли с этим проблемы, подготовятся хуже», — отметил он.

В этом году ЕГЭ начнется с 29 июня, пробные экзамены пройдут без школьников, чтобы комиссия могла оценить подготовку школ, пишет «Национальная служба новостей». Как следует из полного расписания экзаменов, основной период сдачи закончится 23 июля.

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