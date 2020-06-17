16 июня 2020
15 июня 2020

На челябинских медиков завели дело о фейках. Причина — жалоба на отсутствие выплат по коронавирусу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Открытие новой подстанции Скорой медицинской помощи в микрорайоне Академический. Екатеринбург, красный крест, медицина, здравоохранение, скорая помощь, скорая медицинская помощь, машина скорой помощи
Сотрудники станции скорой помощи записали видеообращение с жалобой Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Работникам станции скорой помощи в Златоусте грозит административное наказание после записи видеообращения с жалобой на отсутствие выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили в организации «Правозащита Открытки».

«На работников скорой помощи завели административные дела о фейковых новостях за видеообращение об отсутствии выплат», — говорится в сообщении. Всего возбуждено семь административных дел по статье 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации). Организация будет представить интересы медработников в суде.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU заявили, что ведомство пока воздерживается от комментариев по данной ситуации. В региональном минздраве напомнили, что главный врач станции скорой помощи в Златоусте Руслан Хазиев после записи видеообращения от медиков сообщил, что жалоб от работников не поступало, а все выплаты произведены в полном объеме. Представитель минздрава Челябинской области в ответе информагентству добавила, что возбуждение административного дела в отношении медработников не является компетенцией ведомства.

Ранее медики и водители станции скорой помощи в Златоусте записали видео, в котором сообщили о проблемах с начислением стимулирующих выплатах. По их словам, их не включили в список на получение доплаты, поскольку они работают в составе обычных бригад. Медики заявили, что тоже подвергаются риску во время работы, поскольку любой пациент может быть заражен коронавирусом.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», viber-канале «Челябинск» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Происшествия Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...