Сотрудники станции скорой помощи записали видеообращение с жалобой Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работникам станции скорой помощи в Златоусте грозит административное наказание после записи видеообращения с жалобой на отсутствие выплат за работу с пациентами с коронавирусом. Об этом сообщили в организации «Правозащита Открытки».

«На работников скорой помощи завели административные дела о фейковых новостях за видеообращение об отсутствии выплат», — говорится в сообщении. Всего возбуждено семь административных дел по статье 13.15 КоАП (Злоупотребление свободой массовой информации). Организация будет представить интересы медработников в суде.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU заявили, что ведомство пока воздерживается от комментариев по данной ситуации. В региональном минздраве напомнили, что главный врач станции скорой помощи в Златоусте Руслан Хазиев после записи видеообращения от медиков сообщил, что жалоб от работников не поступало, а все выплаты произведены в полном объеме. Представитель минздрава Челябинской области в ответе информагентству добавила, что возбуждение административного дела в отношении медработников не является компетенцией ведомства.

Ранее медики и водители станции скорой помощи в Златоусте записали видео, в котором сообщили о проблемах с начислением стимулирующих выплатах. По их словам, их не включили в список на получение доплаты, поскольку они работают в составе обычных бригад. Медики заявили, что тоже подвергаются риску во время работы, поскольку любой пациент может быть заражен коронавирусом.