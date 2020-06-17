Дочь свердловского прокурора заразилась коронавирусом

Арина Охлопкова попросила горожан не пренебрегать ношением масок Фото: facebook, Арина Охлопкова

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Дочь прокурора Свердловской области Арина Охлопкова заразилась коронавирусом. Об этом она лично сообщила в социальных сетях.

«Друзья, у меня подтвердился COVID-19. Пишу это для всех тех, кто несерьезно относится к существованию вируса», — написала Охлопкова в своем аккаунте в Facebook. Она также призвала всех носить маски и пользоваться антисептиками.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше 8,2 млн человек, более 446 тысяч пациентов погибли.

Друзья, у меня подтвердился COVID-19. Пишу это для всех тех, кто не серьезно относится к существованию вируса. Тот... Опубликовано Ариной Охлопковой Вторник, 16 июня 2020 г.