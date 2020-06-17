16 июня 2020

Дочь свердловского прокурора заразилась коронавирусом

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Арина Охлопкова попросила горожан не пренебрегать ношением масок Фото: facebook, Арина Охлопкова
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Дочь прокурора Свердловской области Арина Охлопкова заразилась коронавирусом. Об этом она лично сообщила в социальных сетях.

«Друзья, у меня подтвердился COVID-19. Пишу это для всех тех, кто несерьезно относится к существованию вируса», — написала Охлопкова в своем аккаунте в Facebook. Она также призвала всех носить маски и пользоваться антисептиками.

Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше 8,2 млн человек, более 446 тысяч пациентов погибли.

Друзья, у меня подтвердился COVID-19. Пишу это для всех тех, кто не серьезно относится к существованию вируса. Тот...

Опубликовано Ариной Охлопковой Вторник, 16 июня 2020 г.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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