Дочь свердловского прокурора заразилась коронавирусом

Дочь прокурора Свердловской области Арина Охлопкова заразилась коронавирусом. Об этом она лично сообщила в социальных сетях.
«Друзья, у меня подтвердился COVID-19. Пишу это для всех тех, кто несерьезно относится к существованию вируса», — написала Охлопкова в своем аккаунте в Facebook. Она также призвала всех носить маски и пользоваться антисептиками.
Впервые вспышка коронавируса была зафиксирована в Китае в декабре 2019 года. С тех пор в мире коронавирусом заболели свыше 8,2 млн человек, более 446 тысяч пациентов погибли.
Друзья, у меня подтвердился COVID-19. Пишу это для всех тех, кто не серьезно относится к существованию вируса. Тот...Опубликовано Ариной Охлопковой Вторник, 16 июня 2020 г.
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