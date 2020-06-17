В Кольцово ответили на обвинения в несоблюдении правил по COVID

Пассажиры жалуются на несоблюдение санитарных правил Фото: Читатель URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В «Кольцово» выполняется весь комплекс мер по профилактике инфекции в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и Росиавиации, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта. Так представители «Кольцово» отреагировали на сообщение о том, что при посадке на самолеты происходит столпотворение и не соблюдаются никакие меры безопасности, принятые в условиях эпидемии коронавируса.

«Доставка пассажиров к самолетам осуществляется на перронных автобусах, при этом количество автобусов, обслуживающих один рейс, увеличено, а их загрузка существенна уменьшена. Кроме того, на входе в аэровокзал и при посадке самолет проводится термометрия пассажиров. Посадка в самолет возможна лишь при наличии масок и перчаток», — сообщили URA.RU в пресс-службе.

Ранее URA.RU сообщало о жалобах пассажиров на то, что никакой социальной дистанции никто не соблюдает. В перронные автобусы сажают по 40-50 человек, подгоняют по четыре-пять автобусов. Они подвозят пассажиров к самолетам, в которые набиваются до 180 человек.