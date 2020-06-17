В село Колташево (Курганская область) с 11 июня не подвозят питьевую воду. Об этом жители села рассказали на портале «Обратись».
«Вода из крана бежит струей два миллиметра, либо абсолютно отсутствует», — объяснили жители села Кетовского района. По их словам, питьевой воды в селе нет с 11 июня.
По словам обратившихся, поставщик ООО «Исток» не организовал подвоз питьевой воды и не сообщил об этом населению. «Употреблять воду из реки и скважин не представляется возможным, ни в пищу, ни для профилактики заболеваний (мытье рук, стирка, гигиенический уход…)», — добавили жители.
До глав Кетовского района Сергея Дудина и села Колташево Анны Горбатиковой дозвониться не удалось. Также корреспонденту не ответили по телефонным номерам компании ООО «Исток», которые были размещены в интернете.
Проблемы с водой наблюдаются и в других районах Курганской области. У жителей города Шумихи последние несколько месяцев по полдня отключают воду. Местные власти обещают решить проблему до конца июня.
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