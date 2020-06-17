С экс-чиновника, заморозившего поселок, требуют вернуть миллионы

Чиновник оплатил невыполненные работы, а потом люди едва не замерзли Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Администрация Белоярского городского округа (Свердловская область) через суд пытается получить с бывшего главы отдела капстроительства Сергея Вшивкова деньги, которые он выплатил из бюждета подрядчикам за невыполненные работы. В итоге жители поселка остались зимой без отопления. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского областного суда.

«В Белоярский районный суд поступил иск администрации Белоярского городского округа к Сергею Вшивкову о возмещении ущерба от преступления в размере 17 219 096 руб. 63 коп.», — сообщила URA.RU Екатерина Масленникова, начальник пресс-службы Свердловского областного суда.

В иске сказано, что Вшивков, занимая должность начальника отдел капитального строительства, газификации и жилищно-коммунального хозяйства Белоярской администрации, оплатил невыполненные работы по муниципальному контракту на 17 млн. «Таким образом, действия Вшивкова С. С. квалифицированы как халатность, т. е. ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе, повлекшее причинение крупного ущерба», — сказано в иске.

В 2016 году Вшивкова судили, он был признан виновным в в превышении должностных полномочий и халатности, из-за чего не были отремонтированы поселковые теплосети и жители Белоярки едва не замерзли зимой. Самого же Вшивкова приговорили к штрафу 150 тысяч рублей. В силу ч. 5 ст. 72 УК РФ «Исчисление сроков наказаний и зачет наказания», учитывая срок содержания Вшивкова под стражей, он был освобожден от уплаты штрафа. Вшивков пошел на сделку со следствием, и дал показания на замглавы Белоярки Сергея Прохоренко. В итоге Прохоренко был осужден за получение взяток на восемь с половиной лет колонии строгого режима и штраф 33 млн рублей — десятикратная сумма взятки.