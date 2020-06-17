16 июня 2020
15 июня 2020

Источник: в главном вузе Челябинска вспышка коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Челябинска, город челябинск, юургу
ЮУрГУ сейчас — самый крупный университет Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ), самом крупном вузе Челябинска, произошла вспышка коронавируса. Как сообщил источник URA.RU в вузовских кругах, на карантин отправлены все сотрудники Физико-математической школы (ФМШ), которая ведет работу со школьниками и абитуриентами.

«У заместителя проректора по учебной работе Юлии Болотиной выявлен COVID-19. Она руководит всей предвузовской подготовкой, работой с поступающими в университет, со школьниками, — рассказал собеседник агентства. — Пока на самоизоляцию отправлены сотрудники ФМШ».

В пресс-службе университета оперативный комментарий получить не удалось. Туда направлен письменный запрос.

К утру 17 июня число заражений короновирусом в Челябинской области, упавшее накануне до 138, выросло до 170. Впервые с начала пандемии за сутки умерли сразу шесть южноуральцев — три мужчины и три женщины.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
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