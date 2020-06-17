Источник: в главном вузе Челябинска вспышка коронавируса

ЮУрГУ сейчас — самый крупный университет Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Южно-Уральском госуниверситете (ЮУрГУ), самом крупном вузе Челябинска, произошла вспышка коронавируса. Как сообщил источник URA.RU в вузовских кругах, на карантин отправлены все сотрудники Физико-математической школы (ФМШ), которая ведет работу со школьниками и абитуриентами.

«У заместителя проректора по учебной работе Юлии Болотиной выявлен COVID-19. Она руководит всей предвузовской подготовкой, работой с поступающими в университет, со школьниками, — рассказал собеседник агентства. — Пока на самоизоляцию отправлены сотрудники ФМШ».

В пресс-службе университета оперативный комментарий получить не удалось. Туда направлен письменный запрос.

К утру 17 июня число заражений короновирусом в Челябинской области, упавшее накануне до 138, выросло до 170. Впервые с начала пандемии за сутки умерли сразу шесть южноуральцев — три мужчины и три женщины.