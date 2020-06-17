Челябинская область обновила рекорд по смертям зараженных COVID

Динамика заражений вновь пошла в рост Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

По данным на 17 июня в Челябинской области число заражений коронавирусом достигло 5301, сообщили URA.RU в оперативном штабе по борьбе с инфекцией. За сутки получено еще 170 положительных тестов (накануне число заражений упало со 182 до 138 за сутки). Погибли шесть южноуральцев, максимальное число за сутки с начала пандемии. Число жертв COVID-19 достигло 97 человек.

«Выздоровели 172 человека, число выписанных превысило количество заболевших за сутки. С начала пандемии выписали 2732 пациента, — рассказали в оперштабе. — Умерли три заразившихся COVID-19 женщины — 88, 80 и 54 лет, а также трое мужчин — 67, 62 и и 73 лет».

Число заразившихся непрерывно возрастало с 12 июня, когда было зарегистрировано 126 заражений, до 15 июня, когда зафиксировали рекордные 182 случая. Власти были вынуждены продлить карантин до 30 июня и отменить парад Победы, назначенный на 24 июня.

URA.RU попыталось просчитать, ждет ли в регионе очередной взлет заболеваемости и когда именно это возможно.