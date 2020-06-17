В проблемной колонии в ЯНАО нашли новые нарушения

Проверку в ИК-18 провели прокуратура и уполномоченный по правам человека Фото: пресс-служба прокуратуры ЯНАО

Осужденные к пожизненному лишению свободы, отбывающие наказание в исправительной колонии №18, расположенной в поселке Харп (ЯНАО), содержались с нарушениями. Об этом сообщила окружная прокуратура по результатам проверки, проведенной совместно с уполномоченным по правам человека в ЯНАО.

Особое внимание уделялось соблюдению прав осужденных, условий их содержания, нормам международного права, медицинского и материального обеспечения. «В продовольственном складе учреждения имели место нарушения санитарно-гигиенических требований, — говорится в сообщении надзорного органа. — По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений закона».

Кроме того, были выявлены нарушения закона в части надзора за осужденными и природоохранного законодательства. Также в колонии нарушались требования пожарной безопасности.

В УФСИН России по ЯНАО отметили, что проверка носила плановый характер. «Во время посещения жалоб и заявлений на условия содержания и отбывания наказания от осужденных не поступило», — говорится в сообщении ведомства.

Отметим, что с конца прошлого года в ИК-18, известной также как «Полярная сова», справиться с кадровым голодом не удалось. По информации, размещенной на сайте УФСИН, некомплект личного состава в «Полярной сове» — 29 человек.

Осенью прошлого года колонию проверял Александр Герасименко, занимавший тогда пост прокурора ЯНАО. В ИК были выявлены нарушения законов о привлечении осужденных к труду, соблюдении режима и профилактике правонарушений, нарушения при выполнении строительных работ, проведении обыскных и профилактических мероприятий.