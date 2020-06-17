В ЯНАО произошел резкий всплеск смертей больных коронавирусом

Число заболевших ямальцев продолжает стремительно расти Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Ямало-Ненецком автономном округе за сутки скончались сразу три человека с подтвержденным коронавирусом. Двое из них — младше 45 лет. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. Смерти пациентов с COVID-19 продолжаются в ЯНАО четвертый день подряд.

«С большим сожалением мы вынуждены сообщить сегодня сразу о трех летальных случаях в регионе», — заявила глава оперштаба Татьяна Бучкова. По ее словам, у всех погибших была диагностирована двусторонняя пневмония. В Салехарде умер мужчина 44 лет, он обратился к врачам на седьмой день болезни, его организм не выдержал осложнений от хронических заболеваний. В Новом Уренгое скончался 41-летний пациент, у него также был ряд хронических недугов. Врачи не смогли спасти и мужчину 57 лет, у которого наблюдалась острая дыхательная недостаточность.

Кроме того, за сутки в ЯНАО коронавирус подтвердили у 81 человека. 69 человек заболели в городах и поселениях, больше всего случаев в Новом Уренгое — 27. Еще девять пациентов в Тарко-Сале, семь — в Губкинском, по четыре — в Ноябрьске, Салехарде, Надыме и Тазовском. В Пангодах заболели три жителя, в Харпе — два, в Муравленко — один. Еще 12 случаев подтверждены на месторождениях, половина вахтовиков заразилась на предприятиях в районе Нового Уренгоя.

Массовые заражения на Ямале продолжаются с 12 июня, когда после наступления стабильного периода неожиданно заболели 122 человека. После этого ежедневное количество заражающихся не опускается ниже 80. С За последние шесть дней, с 12 по 17 июня, число больных ямальцев выросло сразу на 17%, инфекцию подхватили 622 человека. Пока что пандемия в ЯНАО развивается по самому пессимистичному сценарию, который прогнозировало URA.RU. По расчетам агентства, при нынешнем положении дел коэффициент распространения инфекции (Rt) достигнет нормы не раньше 20 июня. Пока этого не произойдет, карантин не будет снят.

Всего в ЯНАО подтверждено 3586 случаев коронавируса. Общее число смертей выросло до 21. Больные COVID ямальцы умирают четвертый день подряд, с 14 по 16 июня в округе фиксировали по одному летальному исходу в день. На данный момент в стационарах лечатся 527 пациентов. Из госпитализированных в данный момент 21 человек находится в тяжелом состоянии, двое — в крайне тяжелом. Девять пациентов подключены к аппаратам ИВЛ. За все время эпидемии полностью вылечились 1643 ямальца.

Фото: стопкоронавирус.рф