16 июня 2020
15 июня 2020

Пермь приближается к снятию карантина. Но растет число заболевших и смертей

© Служба новостей «URA.RU»
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Город в период самоизоляции 27 мая 2020. Пермь, машины, улица ленина пермь
Пермь медленно приближается ко второму этапу снятия ограничений Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Пермском крае за сутки зарегистрировано 67 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией (16 июня — 50 случаев), сообщает федеральный оперативный штаб. При этом в регионе снизился коэффициент распространения инфекции (Rt) с 0,98 до 0,93, что приблизило край ко второму этапу снятия ограничений (норма — менее 0,8).

«Пермский край — 67 [новых случаев]», — сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Всего в регионе общее число заразившихся достигло 2872 человек. В результате болезни 97 человек скончались (+6 за сутки), 1656 — выздоровели.

Одновременно с этим в регионе уменьшился коэффициент распространения инфекции. Это связано с тем, что в период с 10 по 13 июня в среднем заражалось по 78 человек в сутки, а с 14 по 17 июня в среднем заражается по 73 человека в сутки. Но для новых послаблений нужно, чтобы не только коэффициент Rt был ниже 0,8. Также необходимо, чтобы в регионе доля свободного коечного фонда была более 50% (сейчас — 44,9%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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