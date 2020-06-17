У Анатолия Воробьева — положительный результат теста на коронавирус Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Нескольких сотрудников правительства Курганской области подозревают на заражение коронавирусной инфекцией. Среди них — замгубернатора Анатолий Воробьев. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе губернатора Зауралья.

«Предварительный положительный результат теста получил заместитель губернатора Анатолий Воробьев. Он находится в больнице и также ожидает подтверждения результата. Его состояние оценивается как удовлетворительное, он чувствует себя хорошо», — рассказали в пресс-службе в ответ на запрос URA.RU. Тест с предварительным положительным результатом на коронавирус получили 16 июня и несколько других сотрудников правительства. Сейчас чиновники находится на изоляции и ждут подтверждения результатов. Сам Воробьев в ответ на вопрос URA.RU о его заболевании COVID-19 заявил, что это искаженная информация.

«В здании правительства Курганской области проводится профилактическая обработка дезинфицирующими средствами на всех этажах и во всех помещениях», — рассказали в правительстве. Лица, контактировавшие с чиновниками, у которых подозревается коронавирус, также прошли тестирование на COVID-19 и отправлены на самоизоляцию. Они не вернутся на работу, пока не получат отрицательные результаты тестов. «Проводятся дополнительные исследования для недопущения распространения инфекции. Вместе с этим в здании правительства действует масочный режим», — уточнили в правительстве.

Источники URA.RU, близкие к зауральским властям, сообщают, что по домам, в частности, отправили часть сотрудников департамента строительства и финуправления. Также инсайдеры рассказали, что утром 17 июня провели обработку в коридорах здания правительства, где расположены кабинеты руководства области.