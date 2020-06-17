Полиция уличила авторов жалобы в распространении фейка Фото: видеообращение в группе «Гражданский патруль» во «ВКонтакте»

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Полиция Златоуста направила в суд семь административных дел на участников видеообращения от имени сотрудников скорой помощи с жалобой на проблемы со стимулирующими выплатами за работу в условиях пандемии коронавируса. Среди них — администратор нескольких групп во «ВКонтакте», где распространялся ролик, Андрей Королев, сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах.

«В видеообращении содержится фейковая информация. Ее проверяли, она не подтвердилась. За распространение недостоверной информации возбуждено дело по ч. 9 ст. 13.15 КоАП (распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений). Оно направлено на рассмотрение в мировой суд. Санкция статьи предусматривает штраф от от 30 тыс. до 100 тыс. рублей», — сказал собеседник.

Источник URA.RU в мэрии Златоуста подтвердил, что информация в видеообращении не соответствует действительности. «Мы разбирались в жалобе. Выяснилось, что основная масса фактов искажена. Все выплаты на момент видеообращения медики уже получили. Также на видеозаписи фигурируют посторонние, не являющиеся сотрудниками станции скорой помощи», — сказал собеседник.

Инсайдер из больницы посетовал, что из-за фейковой жалобы полдня составлял отчеты для руководства города и области. «Просто полдня работы выбили. Вместо спасения людей мы вынуждены были готовить отчеты, доказывая, что на видео говорят неправду», — добавил он.

Консультант горсуда Златоуста Ольга Белугина сообщила URA.RU, что у нее нет информации о делах, поступивших в мировой суд. В судебном участке №6 мировых судей заверили, что вся информация оперативно размещается на сайте. Однако на момент выхода новости не было данных об административных делах по ст. 13.15 КоАП. В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области заявили, что не комментируют эту ситуацию. Аккаунт Андрея Королева недоступен для сообщений. Его мобильный телефон отключен.

Видеообращение было размещено в соцсетях 8 июня. На нем люди в костюмах медиков и масках на фоне машины скорой помощи жалуются, что «обещанные выплаты за особые условия труда многие водители скорой помощи не получили, а на жалобы в минздрав получили отрицательные ответы». Главврач станции скорой помощи Златоуста Руслан Хазиев заявил, что жалоб от сотрудников не получал, два участника видео не работают в скорой помощи, в том числе женщина, читающая текст в кадре от лица коллектива и представляющаяся врачом Ольгой Харитоновой. Мэрия Златоуста обратилась в полицию с просьбой провести проверку. По ее итогам были возбуждены административные дела.