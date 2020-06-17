Жители переживают, что правая сторона дома имеет наклон Фото: читатель URA.RU

Жители Советского сделали обращение к губернатору Югры Наталье Комаровой о том, что второй год мэрия отказывается признавать их дом аварийным, не смотря на наличие экспертизы. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц Роза Найдова.

По словам женщины, деревяшке по адресу улица Советская 12 уже исполнилось 55 лет. За это время там не делался ремонт и сейчас дом находится в плачевном состоянии. «У нас фундамент обрушается, правая сторона имеет наклон. Есть заключение специализированной организации о том, что дом подлежит сносу. Однако пока мы даже не входим в реестр аварийного жилья. В межведомственной комиссии отказались принимать результаты нашей экспертизы, мы с ними судимся. Поэтому и были вынуждены обратиться к губернатору», — рассказала женщина.

Глава Советского Александр Жуков в разговоре с URA.RU заявил, что комиссию не устроила экспертиза, которую предоставили жители. «У них эксперт проводил визуальный осмотр дома, а этого недостаточно для того, чтобы признать дом аварийным. Мы со своей стороны заказывали инструментальное обследование. Но после всех судов принято решение провести еще одну независимую экспертизу. На ее результатах и будет приниматься решение о дальнейшей судьбе дома», — заявил Жуков.

Ранее URA.RU сообщало, что губернатор Югры обсуждала ситуацию с расселением аварийных домов в регионе на встрече с президентом России Владимиром Путиным. В перспективе ближайших пяти лет в округе должно быть снесено порядка 500 тысяч квадратных метров жилья.