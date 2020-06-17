Соцсети: пермские больницы не берут пациентов даже с пневмонией

Пермяки пишут жалобы в Instagram-аккаунте министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой Фото: Анастасия Яковлева free © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Пермяки жалуются на отказ в госпитализации даже с подтвержденной пневмонией и утверждают, что их заставляют писать отказ от стационарного лечения. Такие комментарии оставляют в под постами в Instagram министра здравоохранения Пермского края Оксаны Мелеховой.

«Не приняли сегодня дочь по скорой. Нет мест. Заставили написать отказ от госпитализации. Сказали, будете в коридоре сидеть, пока места не освободятся», — пишет пользователь tbaidarova. Она обращает главы минздрава на то, что у дочери уже были результаты исследования на компьютерном томографе. Там, как она говорит, был выявлен эффект «матового стекла» в легких — признак COVID-19.

Также подписчики отмечают, что в регионе очень долго приходится ждать результатов исследования на COVID-19. «Мама лежит в больнице уже неделю и не знает свой ковидный статус. И все, кто с ней в палате, не знают от чего лечатся», — пишет panovishna. «Результаты мазков на корону ждем до 12 дней в стационаре […] соответственно, не можм госпитализировать новых пациентов с пневмониями», — добавляет el.shabashova2017.

«Перестали тесты делать, даже если у тебя пневмония. Типа нет 65 лет, тест делать отказались, хотя КТ пневмонию показал. Вот так вот! И человек на работу ходил, в офисе работал, сейчас у второй сотрудницы такие же симптомы», — рассказывает nu_zayceva.

URA.RU попросило пресс-службу министерства здравоохранения Пермского края прокомментировать данную информацию. На момент публикации ответ не получен. Всего в регионе подтверждено 2872 случая заражения коронавирусом (+67 за сутки). 97 человек в результате болезни скончались (+6 за сутки), 1659 — выздоровели (+70 за сутки).