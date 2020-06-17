Беглый активист из ЯНАО обвинил власти в связи с криминалом

На ямальца завели дело после конфликта на местном мусорном полигоне (архивное фото) Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Находящийся в розыске экоактивист из Губкинского (ЯНАО) Александр Можаев выступил с обвинениями в адрес местных властей. На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» активист, скрывшийся от следственных органов осенью прошлого года, обвинил городские власти в сращивании с криминалом.

«С 2015 года в городе образовался мафиозный клан, — написал Можаев. — Бывший мэр мешал в городе работать предпринимателям». Активист объяснил, что Валерия Лебедевича вынудили уйти с поста мэра из-за его позиции; скандал с его преемником Сергеем Бурдыгиным также был связан с происками тех, кто не желал видеть его на посту главы.

Сам Можаев пояснил, что дело в отношении него не прекращено, он находится в федеральном розыске и через суды намерен отстаивать свои права. «На данный момент подал жалобу в суд Тарко-Сале на бездействие следственного отдела по Пуровскому району», — сообщил активист.

Редакция поинтересовалась, что думают в администрации Губкинского по поводу заявлений Можаева. На момент публикации ответа из мэрии не поступило, тем не менее, источники во властных структурах города пояснили — «у нас Можаева всерьез никто не воспринимает».

Ранее URA.RU рассказывало, что Можаев стал фигурантом уголовного дела об угрозе убийством. Мужчина приехал на мусорный полигон, где начал снимать ролик о загрязнении водоемов талыми водами. После перепалки с сотрудниками свалки активист якобы сделал выстрел в воздух.

На активиста возбудили уголовное дело и попытались направить на психиатрическую экспертизу. Однако осенью Можаев 2019 уехал в Белоруссию и попросил там убежища.

Между тем, как следует из опубликованной на странице Можаева полицейской ориентировки, правоохранительные органы полагают, будто разыскиваемый находится на территории ЯНАО и скрывается от следствия.