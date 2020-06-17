16 июня 2020
15 июня 2020

Тюменцы заняли все базы отдыха во время пандемии. ФОТО, ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Тюмени: улицы, прохожие, места отдыха. Май 2020, берег, пруд, водоем, весна, май, обувь
Отдыхающие утверждают, что в Тюмени платные пляжи продолжают работать Фото: Денис Моргунов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Жители Тюмени, несмотря на действующий режим самоизоляции, с наступлением жары заполонили свободные от обсерваций базы отдыха и пляжи. Об этом в социальной сети «ВКонтакте» на условиях анонимности сообщила местная жительница.

«За вход вам придется заплатить ни больше, ни меньше 300 рублей с машины. Здесь люди приезжают семьями с маленькими детьми», — пишет возмутившаяся громкой музыкой на пляже базы «Малибу» тюменка на условиях анонимности в одном из пабликов. Согласно размещенной ею информации, на пляже было большое количество людей, включая приехавших с ночевой рыбаков и семейную пару с полугодовалым ребенком.

На самой базе отдыха «Малибу» утверждают, что в период самоизоляции они не работают. «Мы не берем деньги за въезд. Однако по закону мы не можем перекрывать доступ людей к воде, поэтому у нас открыт шлагбаум», — сообщил представитель организации, представившийся «администрацией». И одновременно пригрозил, что, если в издании появится «порочащая базу отдыха информация», он подаст в суд и подключит «силовые структуры».

В официальном instagram-аккаунте базы отдыха «Малибу» и на официальной страничке пляжа в соцсети «ВКонтакте» информация о начале работы была опубликована 21 мая. Как сообщает издание «Моменты. Тюмень», накануне на их территории полиция задержала 12 участников секретной вечеринки, организованной промо-группой Lama party.

В соответствии с распоряжением губернатора Тюменской области в регионе продолжает действовать режим самоизоляции. В документе указано, что на данный момент работа баз отдыха и пляжей запрещена. Получить комментарий у представителей власти не удалось. В управлении Роспотребнадзора агентство перенаправили в оперативный штаб по коронавирусу. Там — в тюменскую полицию, где не стали комментировать ситуацию.

Ранее URA.RU сообщало, что за последние сутки в Тюменской области зарегистрировано 52 новых случая заражения коронавирусом. Всего в регионе — 2382 случая.

В официальных аккаунтах базы отдыха «Малибу» нет ни слова об ограничениях из-за пандемии коронавируса
Официальный инстаграм-аккаунт базы отдыха «Малибу»

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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