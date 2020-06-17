Учителям предложили доплачивать за работу на ЕГЭ

Инициативу партии поддержали в Рособрнадзоре и Минпросвещения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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«Единая Россия» предложила ввести дополнительные выплаты для учителей за работу на ЕГЭ. Об этом на селекторном совещании партии заявила координатор партпроекта «Новая школа» Алена Аршинова.

«Партия рекомендует всем субъектам России предусмотреть дополнительные выплаты учителям сверх уже установленных», — приводит ее слова пресс-служба партии. Аршинова объяснила, что в условиях пандемии и перехода на дистанционное обучение нагрузка на учителей значительно выросла. Также многие педагоги будут участвовать в проведении ЕГЭ и из-за этого не смогут использовать положенные им отпускные дни. Отмечается, что инициативу партии поддержали в Рособрнадзоре и Минпросвещения.

Временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев, в свою очередь, предложил другим регионам взять пример с Мурманской области, где уже ввели такие выплаты. Там более двух тысяч педагогов должны получить единовременные пособия за подготовку и проведение ЕГЭ в размере до 10 тысяч рублей.

Партия обеспечила педагогов и учеников по всей России гаджетами в рамках акции «Помоги учиться дома» пресс-служба «Единой России»

Кроме того, «Единая Россия» предложила обеспечить педагогов по всей стране льготным высокоскоростным интернетом. В Чувашской области учителям уже предоставляют тариф с интернетом за 150 рублей в месяц. В это время в Свердловской области региональные власти совместно с отделением партии почти полностью обеспечили для учителей и учеников доступ к интернету. Всего было приобретено около 24 тысяч планшетов и ноутбуков, а также почти 9,5 тысячи сим-карт с безлимитным интернетом. Также установлено шесть комплектов спутникового интернета для жителей отдаленных территорий и приобретено более 350 модемов для школ.

Координатор проекта «Новая школа» партии «Единая Россия» в Курганской области Рамиль Салеев подчеркнул, что партия при переходе на дистанционное обучение помогала как школьникам, так и педагогам — последних волонтеры обучали работе с компьютерами, которыми их обеспечивали в рамках акции «Помоги учиться дома». «Отмечу, что много заявок в волонтерский центр поступало о помощи в установлении специального программного обеспечения. Каждая из таких заявок была отработана в самое кратчайшее время», — заявил Салеев.

В Тюменской области на входе в экзаменационные пункты всем участникам выдадут средства индивидуальной защиты пресс-служба «Единой России»

Аршинова, в свою очередь, отметила, что в 2020 году ЕГЭ пройдет в условиях повышенных требований из-за пандемии. По ее словам, «Единая Россия» будет внимательно следить за выполнением санитарно-эпидемиологических норм во время экзаменов.

Региональный координатор партпроекта «Единой России» «Новая школа», секретарь Тюменского регионального отделения Андрей Артюхов рассказал, что партия уже начала готовиться к безопасному проведению ЕГЭ в условиях коронавируса. «В Тюменской области очень внимательно отнеслись к требованиям Роспотребнадзора. На входе в экзаменационные пункты будет проводиться термометрия, всем участникам процесса выдадут средства индивидуальной защиты. Будет обеспечен усиленный питьевой режим», — добавил Артюхов.

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