Фигуранты «дела Сети» могут получить 6 и 9 лет тюрьмы

Прокурор попросил приговорить фигурантов «дела Сети» (признана террористической на территории РФ) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к шести и девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Прошу <…> Филинкова признать виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, Бояршинову — шесть лет колонии общего режима», — приводит издание заявление прокуратуры. Обоих фигурантов дела обвиняют в участии в террористической организации и хранении взрывчатых веществ, пишет RT.
Отмечается, что Бояршинов, которому просят дать шесть лет колонии, признал свою вину. А Филинков, в свою очередь, считает себя невиновным, передает агентство Nation News.
Уголовное дело в отношении участников запрещенной в РФ организации «Сеть» было возбуждено в октябре 2017 года. В феврале фигурантов дела приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии. Участников группировки обвинили в планировании нападения на силовиков и органы власти. Однако некоторые российские ученые, журналисты, артисты и общественники назвали дело сфабрикованным.
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