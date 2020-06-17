Фигуранты «дела Сети» могут получить 6 и 9 лет тюрьмы

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Уголовное дело в отношении участников запрещенной в РФ организации «Сеть» было возбуждено в октябре 2017 года Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Прокурор попросил приговорить фигурантов «дела Сети» (признана террористической на территории РФ) Виктора Филинкова и Юлия Бояршинова к шести и девяти годам лишения свободы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Прошу <…> Филинкова признать виновным и назначить ему девять лет колонии общего режима, Бояршинову — шесть лет колонии общего режима», — приводит издание заявление прокуратуры. Обоих фигурантов дела обвиняют в участии в террористической организации и хранении взрывчатых веществ, пишет RT.

Отмечается, что Бояршинов, которому просят дать шесть лет колонии, признал свою вину. А Филинков, в свою очередь, считает себя невиновным, передает агентство Nation News.

Уголовное дело в отношении участников запрещенной в РФ организации «Сеть» было возбуждено в октябре 2017 года. В феврале фигурантов дела приговорили к срокам от 6 до 18 лет колонии. Участников группировки обвинили в планировании нападения на силовиков и органы власти. Однако некоторые российские ученые, журналисты, артисты и общественники назвали дело сфабрикованным.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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