Челябинские врачи будут собирать подписи для выборов в ЗСО

«Российская партия пенсионеров» сделала ставку на врачей на выборах в челябинское ЗСО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Около 30 врачей вошли в список кандидатов в Заксобрание Челябинской области от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» (РПП). Как сообщил URA.RU лидер ее регионального отделения Степан Фирстов, теперь им предстоит собирать подписи для регистрации и участия в выборах.

«Сегодня [17 июня] у нас прошла региональная конференция, на которой мы выдвинули кандидатов. Среди них у нас порядка 30 врачей. Общеобластную тройку составят Фирстов, [сердечно-сосудистый хирург облбольницы] Владимир Владимирский и [врач частной стоматологии, депутат Ленинского райсовета Челябинска] Максим Смагин», — сказал Фирстов.

Степан Фирстов (слева) возглавит список «Партии пенсионеров» на выборах в Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Он добавил, что теперь список должно согласовать федеральное руководство. Поэтому полный его вариант представить не готов.

Председатель челябинского облизбиркома Сергей Обертас уточнил корреспонденту URA.RU, что непарламентские партии для регистрации списка кандидатов должны собрать 5% подписей избирателей (13092). В одномандатных округах кандидатам от непарламентских партий и самовыдвиженцам для регистрации нужно получить 3% подписей избирателей (около 2700 в зависимости от округа).

Выборы в ЗСО пройдут 13 сентября. По их итогам 30 депутатов будут избраны в одномандатных округах, еще столько же — по партийным спискам.