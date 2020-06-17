Уток и гусей признали невиновными в распространении коронавируса

COVID-19 не может проникнуть в клетки органов домашних птиц Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Биологи из США сняли подозрения в распространении COVID-19 с гусей, уток, индюков, перепелок и других домашних птиц. Опыты показали, что коронавирус не может проникать в их организм и передаваться от особи к особи.

Чтобы выяснить, могут ли птицы распространять коронавирус, молекулярные биологии заражали их штаммом SARS-CoV-2 и еще одной разновидностью инфекции MERS, которая распространялась в Саудовской Аравии в 2013 году. «Через две недели после попытки заразить птиц мы не нашли никаких антител в их организме, что говорит о том, что вирус не может размножаться в клетках всех видов одомашненных пернатых», — цитирует ученых ТАСС.

Но на многих млекопитающих инфекция действует почти так же сильно, как на человека. В частности, опыты показали, что коронавирус может проникать в организм макак-резусов, хорьков и кошек.

В начале июня профессор Ливерпульского университета Мэтью Бэйлис заявил, что миру грозят новые эпидемии. Как выяснили ученые, передаваться заболеваниям от животных к людям помогают вырубка лесов и вторжение человечества в места обитания диких животных. Этот тезис подтверждают исследователи из Китая, которые нашли доказательства естественного происхождения коронавируса, пишет «Национальная служба новостей».

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