В мэрии курганского района идут обыски

В администрации Целинного района Курганской области прошли обыски Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В администрации Целинного района, где выяснилось, что глава Иван Светличный ездит на машине свердловской компании, которую он не указал в декларации, проходят обыски. Выемкой документов занимаются сотрудники областного Следственного комитета. Об этом URA.RU рассказали источники из окружения сотрудников администрации района.

«В Целинном в здании администрации района работают следователи. Происходит выемка документов», — рассказал один из источников.

Второй инсайдер подтвердил информацию, добавив, что в здании мэрии видел сотрудников СУ СК России по Курганской области. «Они опрашивали сотрудников администрации, видел, что ходят и изымают документы, все взволнованы», — пояснил источник.

По словам инсайдеров, интерес силовиков может быть связан с информацией о том, что глава района перемещается на автомобиле, который принадлежит свердловской компании ООО «Уралкотел». При этом автомобиль, со слов представителя компании, Светличный купил в рассрочку, когда работал в организации. По мнению юриста, автомобиль в обязательном порядке должен был быть оформлен на главу и внесен в декларацию.

Глава района Светличный в разговоре с URA.RU информацию про выемку документов подтвердил, но причину интереса назвал другую. «Это по всей области проводится по премиям в связи с тем, что общественники написали обращение в прокуратуру», — уточнил глава.

В пресс-службе СУ СК России по Курганской области URA.RU комментировать выемку документов не стали. В пресс-службе прокуратуры получить оперативные комментарии не удалось.

По данным источников, в Шадринске, откуда и начался скандал с премиями чиновников, никаких обысков не было. Информацию подтвердили и в пресс-службе мэрии.