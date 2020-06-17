Топ-менеджер настаивает, что не собирается в отставку Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Информация о возможной отставке управляющего директора Нижнетагильского металлургического комбината Алексея Кушнарева обсуждается в СМИ и телеграм-каналах Нижнего Тагила. Менеджер находится в отпуске, из которого не планирует возвращаться, сообщает местный портал TagilCity.ru, ссылаясь на два источника.

Алексей Кушнарев опроверг URA.RU информацию о своей отставке: «Не слушайте никого и никому не верьте. [В этом году] отмечается 80 лет НТМК, [скоро] День металлурга, как я могу все это бросить?». Ряд источников URA.RU в Нижнем Тагиле, близких к Кушнареву, также опровергают информацию о его отставке. В пресс-службе ЕВРАЗ НТМК версию об увольнении управляющего назвали «слухами».

По данным источника URA.RU, слухи об отставке могут быть связаны с тем, что у Алексея Кушнарева и руководства холдинга ЕВРАЗ (председатель совета директоров — Александр Абрамов, президент — Александр Фролов), в который входит НТМК, оказались разные взгляды на размер отчислений, которые должен получить бюджет Нижнего Тагила. «Топ-менеджмент настаивал на сокращении трат по этой статье, и Кушнарев в сердцах бросил, что в таком случае готов положить заявление на стол», — уточняет источник. В начале июня стало известно, что Нижний Тагил получит около 7 млрд рублей из отчислений ЕВРАЗа, согласно соглашению между компанией, властями Свердловской области и администрацией города.

Алексей Кушнарев родился в Магнитогорске и работал на Магнитогорском металлургическом комбинате, ушел с предприятия в должности главного прокатчика. В 2002 году он начал карьеру на НТМК и в 2005 году был утвержден управляющим директором ОАО «Нижнетагильский металлургический комбинат». В апреле 2020 года Кушнарев отметил 60-летие.