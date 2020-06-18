17 июня 2020

Оскорбивший Путина грузинский журналист ответил Кадырову

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров просил грузинского журналиста извиниться перед Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Грузинский журналист Георгий Габуния не намерен извиняться за свои оскорбления в адрес российского президента Владимира Путина.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Грузии задержали гражданина России, который хотел убить Габунию из-за его заявлений о Путине. Сообщалось, что покушение готовилось якобы по заказу главы Чечни Рамзана Кадырова. Однако позже глава республики опроверг эту информацию и призвал журналиста попросить прощения за свой поступок, который оскорбил не только Путина, но и весь народ. В эфире телекомпании «Пирвели» Габуния заявил, что его позиция осталась прежней и он не будет просить прощения.

«Моя позиция не менялась, я думаю точно так же, как и раньше в отношении Путина, даже еще хуже», — сказал журналист.

Напомним, год назад Георгий Габуния начал эфир своей программы на канале «Рустави 2» с тирады с оскорблениями в адрес президента России Владимира Путина. Позже журналиста уволили, пишет «Царьград».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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