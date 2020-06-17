16 июня 2020

Кадыров объяснил нападение на журналиста, оскорбившего Путина

© Служба новостей «URA.RU»
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XIX съезд всероссийской политической партии
Рамзан Кадыров призвал журналиста встать на колени и попросить прощения из-за оскорблений в адрес Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Глава Чечни Рамзан Кадыров не связан с покушением на грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего Владимира Путина. Об этом Кадыров написал в своем Telegram.

«Господа, поверьте, если кто-то действует по моему поручению, он его выполнит», — написал глава Чечни. По его словам, «если задание надо исполнить тихо, то никто, и уж тем более находящиеся в глубоком застое страны об этом не узнают».

Рамзан Ахматович также подчеркнул, что все еще помнит поступок Габуния, который в эфире телеканала «Рустави-2» оскорбил Путина. Глава Чечни призвал журналиста встать на колени и попросить прощения. «Он оскорбил наше Государство, наш Народ, а значит, и лично меня», — сказал Кадыров.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в Грузии задержали гражданина России, который хотел убить Габунию из-за его заявлений о Путине в «Рустави-2». Сообщалось, что покушение готовилось якобы по заказу Кадырова.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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