В России хотят закрыть мусоропроводы в многоэтажках

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В качестве альтернативы авторы также предлагают наделить управляющие компании правом принимать решение о консервации мусоропровода, если жильцы постоянно нарушают правила эксплуатации. Например, выбрасывают туда крупный бытовой или строительный мусор. В правительстве, Госдуме, «Деловой России» и Общественном совете при Минстрое инициативу поддержали и обещали рассмотреть.

«Поэтому общественники предложили законсервировать мусоропроводы во всех многоквартирных домах или в крайнем случае использовать их только для одного вида отходов — к примеру, органических», — пишет газета « Известия» со ссылкой на письмо Якушеву.

Мусоропроводы в жилых домах, как подчеркивают общественники, часто становятся источниками неприятных запахов, шума в подъездах, приводят к появлению насекомых и грызунов, а также возникновению пожаров. Кроме того, они являются препятствием для развития системы раздельного сбора мусора в стране.

В России предложили отказаться от от мусоропроводов во всех многоквартирных домах страны. Авторами идеи, которая уже направлена главе Минстроя Владимиру Якушеву, стали Общественная палата РФ (ОП), Всероссийское общество охраны природы и Институт развития правового общества.

Минстрою РФ предложили законсервировать все мусоропроводы в домах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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