Экономист: налог на богатых может уничтожить средний класс

В России могут повысить НДФЛ для обеспеченных граждан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Повышение НДФЛ с 13 до 15% для россиян, которые зарабатывают от 2-3 млн рублей в год, поставит под угрозу существование среднего класса. Об этом в разговоре с URA.RU заявил экономист Максим Кривелевич.

«У нас постоянно принимаются решения, разрушающие средний класс», — пояснил Кривелевич. Он отметил, что налог на богатых относится к таким решениям. При этом доход в 2-3 млн рублей в год не говорит о большом богатстве, уточнил эксперт.

По мнению экономиста, к подобным решениям приводит то, что представители среднего класса подвергаются классовой ненависти и со стороны богатых, и со стороны бедных. Особенно сильное давление сверху, потому что рано или поздно представители среднего сегмента начинают заявлять политические права, что не нравится элитам, отметил собеседник URA.RU.

Однако средний класс нельзя разрушить полностью, считает экономист. Представители этого сегмента держатся на семейных ценностях, тяжелом труде и взаимопомощи, поэтому «обнулить» его нельзя, добавил Кривелевич. «Идет планомерное подравнивание среднего класса», — заключил эксперт.

Ранее Forbes сообщил со ссылкой на источник, что в правительстве обсуждают повышение НДФЛ для обеспеченных россиян. Одной из причин вновь начавшегося обсуждения называют запрос на социальную справедливость, который сложился в стране.

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