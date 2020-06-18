Глава «Роскосмоса» Рогозин прилетит в Пермь

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Правительство РФ, рогозин дмитрий
Визит политика ожидается до конца месяца Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин может посетить с рабочим визитом Пермский край в конце июня текущего года. Об этом на церемонии представления нового исполнительного директора НПО «Искра» Сергея Юрасова сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Генеральный директор „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин может приехать в Пермский край в конце июня 2020 года», — пишет properm.ru. Точный маршрут пока неизвестен. Предположительно, это могут быть производственные площадки «Искры», которая выполняет гособоронзаказ, уточняет издание.

В прошлом году уже сообщалось о визите Рогозина в Пермь. В октябре глава госкорпорации был намерен посетить производственные площадки завода «Протон-ПМ», где реализуются многомиллиардные проекты, а также «НПО „Искра“». Однако поездка так и не состоялась.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь», viber-канале «Пермь» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...