Глава «Роскосмоса» Рогозин прилетит в Пермь

Визит политика ожидается до конца месяца Фото: Официальный сайт Президента РФ

Глава госкорпорации Дмитрий Рогозин может посетить с рабочим визитом Пермский край в конце июня текущего года. Об этом на церемонии представления нового исполнительного директора НПО «Искра» Сергея Юрасова сообщил глава региона Дмитрий Махонин.

«Генеральный директор „Роскосмоса“ Дмитрий Рогозин может приехать в Пермский край в конце июня 2020 года», — пишет properm.ru. Точный маршрут пока неизвестен. Предположительно, это могут быть производственные площадки «Искры», которая выполняет гособоронзаказ, уточняет издание.

В прошлом году уже сообщалось о визите Рогозина в Пермь. В октябре глава госкорпорации был намерен посетить производственные площадки завода «Протон-ПМ», где реализуются многомиллиардные проекты, а также «НПО „Искра“». Однако поездка так и не состоялась.