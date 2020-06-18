В Челябинске начались выборы глав районов

Виктора Ереклинцева в этом году ждут выборы главы Центрального района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Выборы глав районов стартовали в Челябинске. В этом году истекают полномочия у трех руководителей муниципалитетов из семи, сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В августе пройдут выборы глав Калининского, Ленинского и Центрального районов. У ни истекает срок полномочий», — сказали в мэрии.

Выборы глав проходят в форме конкурса. Конкурсная комиссия, в которую входят по три представителя района и мэрии, отбирает двух или более достойных кандидатов. Затем советы депутатов на сессиях 20—21 августа выберут из них главу.

Сергей Колесник (слева) и Александр Орел будут бороться за новый срок полномочий Фото: Кондрат Александров © URA.RU

В Калининском районе (глава Сергей Колесник) в конкурсную комиссию от райсовета вошли депутаты: о. и. руководителя Общественной палаты области Николай Дейнеко, первый вице-спикер Андрей Кондратьев и руководитель департамента «Центра общественного мониторинга и проектов Челябинской области» Дамир Утарбеков. В Ленинском районе (Александр Орел) в конкурсную комиссию вошли депутаты райсовета: спикер Андрей Рябенко, Рафаил Шафигулин, Лилия Уторова. В Центральном районе (Виктор Ереклинцев) выбирать главу будут: спикер Александр Вышегородцев, депутат Кирилл Матвеев и председатель областной коллегии адвокатов «Академическая» Михаил Янин. Интересно, что последний — единственный не депутат из всех членов комиссий.

Полномочия глав Тракторозаводского и Курчатовского районов Галины Гавриловой и Сергея Антипова истекают в 2021 году, главы Металлургического района Сергея Кочеткова — в 2022 году, главы Советского района Владислава Макарова — в 2023 году.