У Назарбаева нашли коронавирус

Нурсултан Назарбаев сейчас находится на самоизоляции Фото: официальный сайт Президента России

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

У бывшего президента Казахстана Нурсултана Назарбаева обнаружен коронавирус. Об этом сообщили в пресс-службе экс-президента.

«Последний тест елбасы (лидера нации — прим. ред.) на коронавирусную инфекцию показал положительный результат», — говорится в сообщении. Сейчас Назарбаев находится на самоизоляции, поводов для беспокойства нет, заявили в пресс-службе. Первый президент Казахстана работает дистанционно.

В Казахстане подтверждено более 15,5 тысячи случаев заражения коронавирусом. Выздоровело 9,9 тысячи человек, умерли 97 пациентов.

Назарбаев возглавлял Казахстан с 1990 года по 2019 год. Весной прошлого года он ушел в отставку. Сейчас он возглавляет Совет безопасности страны и правящую партию «Нур Отан», а также является членом Конституционного совета Казахстана. На посту президента Назарбаева сменил Касым-Жомарт Токаев, который ранее был председателем сената парламента.

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