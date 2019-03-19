Назарбаев останется главой Совета безопасности Казахстана

Назарбаев решил остаться главой национального Совбеза и партии «Нур Отан» Фото: Иван Некрасов © URA.RU

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, покинувший свой пост, останется главой государственного Совета безопасности. Об этом он сообщил в ходе спецобращения к казахскому народу в прямом эфире.

«Вы все эти годы доверяли мне, и для меня было счастье служить народу. Я склоняю голову и благодарю. Чтобы выполнить завет народа, я работал не покладая рук. Я буду продолжать быть главой Совбеза», — заявил Назарбаев. В то же время он пояснил, что решил также оставить за собой должность лидера партии «Нур Отан».

О своем решении сложить полномочия Назарбаев заявил 19 марта. Он возглавлял Казахстан с 1990 года. В апреле 2015 года Назарбаев был переизбран на пятый срок на досрочных выборах, где набрал 97,75 процента голосов избирателей. С 2010 года Назарбаев носил официальный титул «Лидер нации». Теперь до выборов нового президента республики его обязанности будет исполнять председатель Сената Касым-Жомарт Токаев.