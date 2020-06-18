На сайте областного правительства сообщается о двух погибших от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области с начала пандемии умерли два человека, зараженных коронавирусной инфекцией. Информация об этом содержится на интерактивной карте, опубликованной на официальном сайте областного правительства в разделе «Официальная информация о коронавирусе». Однако власти заявляют, что эта информация не соответствует действительности.

Согласно опубликованным данным, в Кургане погиб один из 159 заболевших коронавирусной инфекцией, 78 человек вылечились. Еще один погибший — в Альменевском районе, где было зарегистрировано 13 случаев заражения и 10 выздоровевших. В пресс-службе губернатора Курганской области заявили URA.RU, что информация о двух погибших от коронавируса в регионе не соответствует действительности. В департамент здравоохранения Курганской области направлен письменный запрос.

О первом случае смерти пациента с коронавирусом, зарегистрированном в Курганской области, региональный оперативный штаб сообщал 25 мая. Речь шла о пожилой женщине 1944 года рождения. Заболевание у нее протекало в крайне тяжелой форме. При этом отмечалось, что у пациентки был ряд других тяжелых заболеваний, и причиной смерти признали не коронавирус, а тяжелое соматическое заболевание. О других случаях смертей среди курганцев, зараженных коронавирусной инфекцией, оперштаб официально не сообщал.

По данным оперштаба, на 17 июня в Курганской области зафиксировано 441 заболевших коронавирусом, 247 из них выздоровели.

На сайте правительства Курганской области сообщается о погибшем пациенте из Альменевского района Скрин: kurganobl.ru

Также сообщается о погибшем пациенте из Кургана Скрин: kurganobl.ru