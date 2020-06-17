16 июня 2020

В Курганской области растет число контактных случаев коронавируса

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийская акция добрых дел #МыВместе. Курган, скорая медицинская помощь
В регионе всех больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Курганской области 17 июня подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 — контактные. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Ранее за день в области фиксировали меньшее число контактных больных.

«На 17 июня в Курганской области зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Один завозной — из Москвы у жителя Лебяжьевского района. Остальные 18 — контактные заболевшие Кургана и Сафакулевского района.

До 17 июня наибольшее число контактных случаев в регионе зафиксировали 14 июня. Тогда подтвердили 13 заражений коронавирусом таким путем.

Всего в регионе было зафиксировано 441 заболевших коронавирусом. Из них 247 выздоровели, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Всего было проведено проведено 45351 исследование на коронавирус.

С 1 апреля из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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