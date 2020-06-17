В Курганской области растет число контактных случаев коронавируса

В регионе всех больных коронавирусом лечат в Кургане Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Курганской области 17 июня подтвердили 19 новых случаев заражения коронавирусом. Из них 18 — контактные. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе. Ранее за день в области фиксировали меньшее число контактных больных.

«На 17 июня в Курганской области зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19», — говорится в сообщении оперштаба. Один завозной — из Москвы у жителя Лебяжьевского района. Остальные 18 — контактные заболевшие Кургана и Сафакулевского района.

До 17 июня наибольшее число контактных случаев в регионе зафиксировали 14 июня. Тогда подтвердили 13 заражений коронавирусом таким путем.

Всего в регионе было зафиксировано 441 заболевших коронавирусом. Из них 247 выздоровели, один пациент скончался от сопутствующих заболеваний. Всего было проведено проведено 45351 исследование на коронавирус.

С 1 апреля из-за угрозы распространения COVID-19 в Курганской области был введен режим самоизоляции. С 15 июня начали действовать новые правила въезда в регион и был введен обязательный масочный режим.