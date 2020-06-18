Больных COVID в ЯНАО разместят в действующем детском центре

Центр соцпомощи семье и детям в Новом Уренгое — в числе объектов, куда поместят больных Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Заболевших коронавирусом жителей Нового Уренгоя (ЯНАО) могут начать размещать в здании центра помощи семье и детям «Садко». Об этом заявил опубликованном в Instagram обращении к подписчикам воспитатель учреждения Руслан Попов

«Почему-то именно наш Центр хотят отдать под госпиталь, — заявил сотрудник „Садко“. — В городе очень много есть мест, где можно расположить больных людей с COVID». По словам Попова, так проблема не решается: в Центре все приспособлено для проживания там детей, а пустующие здания, которые сейчас стоят закрытыми, почему-то никто не трогает.

Источники агентства, знакомые с ситуацией, подтверждают: шанс, что при осложнении обстановки «Садко» перепрофилируют, есть. «На городском оперштабе „Садко“ рассматривался как один из вариантов», — рассказал собеседник на условиях анонимности. Уточнить, обсуждались ли еще какие-то действующие социальные объекты в качестве мест размещения заболевших COVID, собеседник отказался.

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя отказались комментировать ситуацию вокруг детского центра. По словам представителей мэрии, учреждение окружного подчинения, поэтому все вопросы должны быть адресованы в профильный департамент.

В департаменте социальной защиты населения ЯНАО, которому формально подчинено учреждение, не подтвердили, но и не опровергли информацию о возможной передаче Центра под госпиталь. «Пока окончательного решения не принято», — рассказали в пресс-службе ведомства. — Если будет что-то известно, будет опубликована официальная информация».

При этом представители окружного правительства, отвечая на вопросы комментаторов в официальном аккаунте губернатора Дмитрия Артюхова, ответили: «В связи с высокой заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в Новом Уренгое сейчас идет поиск подходящего помещения для того, чтобы развернуть в нем для жителей города дополнительные койки». Сейчас рассматриваются различные варианты, где будет размещен еще один госпиталь.