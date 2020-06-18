Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа Фото: Официальное интернет-представительство Президента России

Кандидат на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико вместе с сыном перестали выходить на связь. Об этом сообщили в штабе политика.

«Эдуард и Виктор сегодня утром поехали сдавать очередную часть подписей. Теперь не выходят на связь, телефоны недоступны», — сообщили в штабе Бабарико, пишет «Росбалт».

Также в штабе уточнили, что в поддержку бывшего банкира уже удалось собрать 425 тысяч подписей. «Абсолютный рекорд за всю историю независимой Беларуси. <…>. К концу дня надеялись собрать 500 тысяч подписей. К сожалению, нам изо всех сил мешают», — заключили в штабе.

Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.

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