17 июня 2020
16 июня 2020

В России впервые выявили коронавирус у новорожденного

© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение семье Плаксиных свидетельства о рождении дочери. Екатеринбург, младенец, ребенок на руках
По словам медиков, и мать, и ребенок уже выписаны из медицинского учреждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Медики областной клинической больницы № 2 в Челябинске впервые в России обнаружили коронавирус у младенца сразу после его рождения. Инфекция могла быть передана внутриутробно, сообщили в областном Минздраве.

«За весь период пандемии только у одного рожденного в ОКБ-2 ребенка обнаружен коронавирус. <…>. Заражение могло произойти внутриутробно, поскольку анализы изначально были положительными», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Минздрава. Итого за весь период эпидемии коронавируса в ОКБ-2 родился 51 ребенок. Также в ведомстве добавили, что на данный момент и мать, и ребенок уже поправились и выписаны из больницы.

По последним данным в регионе подтверждены 5 473 случая заражения коронавирусом. Лечение продолжают 2 457 человек.

Ранее ученые австралийского медицинского центра Флиндерса назвали опасность коронавируса при кормлении грудью. По их мнению, коронавирус способен проникать в грудное молоко матери, а через него COVID может передаваться и ребенку.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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