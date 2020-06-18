Медики областной клинической больницы № 2 в Челябинске впервые в России обнаружили коронавирус у младенца сразу после его рождения. Инфекция могла быть передана внутриутробно, сообщили в областном Минздраве.
«За весь период пандемии только у одного рожденного в ОКБ-2 ребенка обнаружен коронавирус. <…>. Заражение могло произойти внутриутробно, поскольку анализы изначально были положительными», — приводит ТАСС комментарий пресс-службы Минздрава. Итого за весь период эпидемии коронавируса в ОКБ-2 родился 51 ребенок. Также в ведомстве добавили, что на данный момент и мать, и ребенок уже поправились и выписаны из больницы.
По последним данным в регионе подтверждены 5 473 случая заражения коронавирусом. Лечение продолжают 2 457 человек.
Ранее ученые австралийского медицинского центра Флиндерса назвали опасность коронавируса при кормлении грудью. По их мнению, коронавирус способен проникать в грудное молоко матери, а через него COVID может передаваться и ребенку.
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