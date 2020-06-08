Ученые назвали опасность коронавируса при кормлении грудью

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Ранее врачи заявили, что заражение коронавирусом несет серьезную угрозу для беременной женщины и ее будущего ребенка . Если инфицирование произошло в первом триместре беременности, это может оказать влияние на рост плода, во втором — замедлить развитие ребенка.

При этом все эксперты уверены, что польза от грудного вскармливания перевешивает риски, связанные с инфицированием материнского молока новым коронавирусом.

Российские специалисты подтвердили возможность нахождения COVID в грудном молоке. «Пока ответа на вопрос об опасности передачи коронавируса через материнское молоко нет. Также как нет уверенности в том, что существует вертикальная передача от матери новорожденному или плоду. Но эту возможность исключить нельзя. Такие случаи известны при ВИЧ-инфекции, вирусах гепатитов В и С и ряде других», — заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов.

Когда у женщины обнаружили COVID, ее ребенку было восемь месяцев. Сразу после получения результата тестирования она перестала кормить малыша. В этот момент был проведен первый анализ материнского молока, который подтвердил наличие в нем коронавируса. Через десять дней тест повторили и опять нашли в молоке РНК патогена. Оказалось, что ребенок тоже заражен вирусом, но переносит его бессимптомно. Исследователи отметили, что не знают, как именно коронавирус проникает в ткани молочной железы. Также пока непонятно, может ли такой путь привести к заражению ребенка.

«Зафиксирован первый случай обнаружения в материнском молоке коронавирусной РНК. Сорокалетняя женщина заразилась SARS-CoV-2, будучи кормящей матерью», — передают результаты исследования « Известия ».

Коронавирус способен проникать в грудное молоко матери. К такому выводу пришли ученые австралийского медицинского центра Флиндерса. Они полагают, что через него COVID может передаваться и ребенку.

Ученые полагают, что COVID может передаваться через молоко ребенку Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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