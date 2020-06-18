Продажу экс-мэром Екатеринбурга доли в банке приостановил COVID

Аркадий Чернецкий ведет переговоры о продаже доли в банке с конца прошлого года, сообщают источники Фото: Анна Майорова © URA.RU

Переговоры бывшего мэра Екатеринбурга, сенатора Аркадия Чернецкого о продаже доли в Екатеринбургском муниципальном банке (ЕМБ), которая принадлежит его сыну Станиславу, приостановились из-за пандемии коронавируса. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ходом подготовки сделки.

«Переговоры велись с конца прошлого года, но начавшаяся пандемия прервала общение с потенциальными покупателями», — рассказал инсайдер. При этом название компании или фамилия покупателя, которые были бы готовы приобрести актив, не раскрываются. Ранее собеседники агентства предполагали, что речь может идти о более крупной, чем ЕМБ, кредитной организации.

Ранее URA.RU писало о том, что семья сенатора намерена избавиться от 29,13% акций муниципального банка. Помимо Станислава Чернецкого, держателями акций являются мэрия Екатеринбурга (29,29%), ООО «Геоникс» (9,98%), предприниматель Алексей Брижицкий (10,61%), бывший вице-мэр Екатеринбурга Сергей Клименко (9,72%) и бизнесмен Александр Баженов (9,72%). Все считаются приближенными к команде экс-мэра.

Желание семьи Чернецкого продать актив именно сейчас источники URA.RU объясняли тем, что у Чернецкого мало шансов сохраниться в кресле сенатора после выборов в свердловское Заксобрание в 2021 году. В рамках предпродажной подготовки был запущен первый за 23 года ребрендинг ЕМБ. Оформление сделки может занять около года.

При этом сам Чернецкий в разговоре с агентством опровергал предстоящую продажу доли в ЕМБ, считая, что в этом «нет никакого смысла».