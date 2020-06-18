Стала известна причина исчезновения соперника Лукашенко

Политик Виктор Бабарико, который претендует на пост президента Белоруссии, а также его сын Эдуард, возглавляющий предвыборный штаб отца, дают показания по делу Белгазпромбанка в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля Белоруссии (КГК).
«Виктор Бабарико и его сын утром были доставлены в департамент финрасследований КГК. Цель — проведение следственных действий в рамках расследования уголовного дела по Белгазпромбанку, связанных с легализацией незаконно полученных доходов и неуплатой налогов», — пишут РИА «Новости» со ссылкой на telegram-канал АТН.
Об исчезновении Виктора Бабарико стало известно утром 18 июня. В штабе политика сообщили, что он вместе с сыном поехал сдавать очередную часть подписей, после чего перестал выходить на связь.
Бабарико на протяжении 20 лет возглавлял Белгазпромбанк, в головном офисе которого в Минске уже прошли обыски. Комитет госконтроля заявил, что на базе Белгазпромбанка действовала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко сообщал о задержании порядка 15 человек по этому уголовному делу, напоминает RT. Сам Бабарико полагает, что действия властей носят заказной политический характер. Выборы президента пройдут в Белоруссии 9 августа.
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